Mélanie (Secret Story 10) bientôt mariée ? La photo qui sème le doute !

Après Secret Story 10 (NT1) et la saison 2 de Moundir et les apprentis aventuriers (W9), Mélanie Dedigama a participé une télé-réalité de dating, Les Princes et Princesses de l'amour (W9). Depuis son retour de Corse, où s'est tenu le tournage du programme, la jolie brune multiplie les indices quant à sa vie amoureuse.

Ainsi, sur Snapchat, l'ex-compagne de Bastien a partagé la photo d'une bague brillant de mille feux, rangée dans son écrin. Sans donner d'explication, Mélanie a, en guise de légende, posté une émoticône représentant une mariée. De quoi semer le doute quant à sa vie amoureuse et un possible futur mariage...

Pour rappel, lors du tournage des Princes et Princesses de l'amour, l'ex-candidate de Secret Story 10 semblait on ne peut plus proche de Benjamin Samat, lui aussi au casting de l'émission de W9. Sur les réseaux sociaux, les deux candidats ont partagé plusieurs photos ensemble, attisant la curiosité des internautes.

Face aux rumeurs de couple avec le beau brun, Mélanie avait déjà répondu via Snapchat. "A vous écouter, je suis en couple avec tout le monde. Il va falloir attendre l'émission pour savoir si je suis en couple ou célibataire, ou si j'ai dix mecs", avait-elle alors déclaré. Affaire à suivre...