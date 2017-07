Mélanie (Secret Story 10) en couple avec Benjamin Samat ? La rumeur court...

Dans Secret Story 10, Mélanie Dedigama a trouvé l'amour en la personne de Bastien. Seulement, après l'émission, les deux candidats de télé-réalité se sont finalement séparés. Depuis, la jolie brune a intégré le tournage des Princes et princesses de l'amour (W9) en Corse. Et, sur place, il semblerait qu'elle soit tombée sous le charme d'un autre participant...

En effet, sur les réseaux sociaux, Mélanie s'affiche de plus en plus proche et complice de Benjamin Samat, beau brun recherchant lui aussi l'amour dans l'émission de dating. Ainsi, via Snapchat ou Instagram, les deux candidats enchaînent les photos à deux. De quoi semer le doute quant à la nature de leur relation.

Si de son côté Benjamin – qui a déjà participé à La Belle et ses princes et aux Princes de l'amour – ne s'est pas exprimé sur le sujet, le mannequin de Secret Story 10 avait déjà répondu aux rumeurs de couple naissant. "A vous écouter, je suis en couple avec tout le monde, a-t-elle lâché sur Snapchat. Il va falloir attendre l'émission pour savoir si je suis en couple ou célibataire, ou si j'ai dix mecs !" Le mystère reste pour l'instant...

Pour rappel, bien que séparés, Mélanie et Bastien s'étaient retrouvés à l'écran. En effet, dans la saison 2 de Moundir et les apprentis aventuriers – remportée par Fidji et Ricardo – les deux ex ont dû faire équipe. S'ils s'étaient quittés en mauvais termes, leur participation au programme de W9 les a visiblement réconciliés. "Aujourd'hui, Bastien et moi nous nous parlons et nous nous entendons très bien", avait alors confié Mélanie à nos confrères de TV Mag.