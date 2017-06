Moundir et les apprentis aventuriers 2 : Coup de théâtre pour Mélanie et Bastien

Les véritables aventuriers, c'est eux. Mélanie Dedigama et Bastien Grimal que l'on a pu voir pour la première fois sur nos écrans dans la dernière saison de Secret Story ne cessent de faire parler de leur histoire d'amour mais aussi et surtout de leur jeu quasi parfait dans l'émission de Moundir et les apprentis aventuriers 2.

Les deux candidats réussissent toutes les épreuves, ne sont jamais à court de nourriture et sont également très solidaires (contrairement à d'autres) dans l'émission de W9. Ces qualités indispensables pour survivre dans la jungle et remporter la compétition représentent un véritable danger pour les autres aventuriers et ils n'ont pas hésité à le faire savoir. Au cours d'une épreuve éliminatoire, "le duel", les Secrétistes ont dû affronter Martika Caringella et Julien Guirado. Et malheureusement, ils ont été éliminés.

Ils étaient pourtant imbattables, mais ce lundi 5 juin 2017, les tourtereaux ont dû faire leurs valises afin de rentrer en France... Jusqu'à ce que Moundir intervienne avec une annonce très surprenante : "Vous ne partez pas en France. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous ici pour un nouveau duel face aux roses." Un soulagement pour la sublime Mélanie, qui recevait des insultes de la part de Nikola Lozina il y a peu, et Bastien, puisque l'aventure pourrait finalement continuer pour eux.

Cette seconde chance sera-t-elle la bonne ? En tout cas, l'équipe rose que forment Jessy Errero et Valentin Leonard est remontée à bloc et on comprend pourquoi...