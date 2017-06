Mélanie (Secret Story 11) – Nikola Lozina est un "crève-la-dalle" : il réplique

Le milieu de la télé-réalité est un petit milieu, c'est bien connu. Entre les couples qui se forment, les scandales de coucheries ou encore les clashs à répétition, les starlettes font continuellement parler d'elles. À l'instar de Nikola Lozina et Mélanie Dedigama qui ne se connaissent pas mais qui ne vont pas se gêner pour s'écharper sur les réseaux sociaux.

Tout était pourtant très simple... Mélanie qui faisait ses débuts à la télé dans la dernière saison de Secret Story avait lancé sur Snapchat une punchline dont on ignorait qui elle concernait : "C'est vrai que j'ai annulé un booking y a quelques heures parce que j'étais en booking avec un crève-la-dalle. Et j'ai pas envie qu'il raconte qu'il m'a b**** alors que c'est pas vrai."

L'ex-petite amie de Bastien faisait apparemment allusion à Nikola Lozina. Mais pour se venger, le Belge n'a pas fait les choses à moitié. Alors qu'il est au coeur d'une polémique sans précédent qui mêle son ex Jessica Thivenin, Thibault Kuro et Julien Tanti, le jeune homme a profité d'un arrêt sur image pas très avantageux pour comparer la nouvelle amie de Fidji à une star de la chanson décédée et à un animal de dessin animé.

"C'était ça qui m'avait clashé ? Un mélange de Michael Jackson et de la girafe de Madagascar ?", lance-t-il sur son compte Snapchat. Pourtant, celle qui est en tournage actuellement pour Les Princes et les princesses de l'amour avait démenti auprès de nos confrères de Purebreak, assurant qu'elle ne parlait pas de lui : "Je n'ai jamais dit que Nikola était un crève-la-dalle. (...) On a insinué que c'était Nikola, mais je n'ai jamais sorti de prénom."