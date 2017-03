Mélanie (Secret Story 10): "J'aime pas la télé-réalité, ces programmes malsains"

Mélanie (Secret Story 10), ex-petite amie du beau Bastien, n'a rien perdu de son franc-parler depuis son passage sur NT1 à l'automne dernier. Interrogée par Sam Zirah pour En toute intimité, l'ex-sublime locataire de la Maison des Secrets a parlé de ses projets... loin de la télé-réalité d'enfermement !

Qu'on se le dise, à l'avenir, Mélanie ne veut plus entendre parler de Secret Story et compagnie en tant que candidate. "J'aime bien la télévision, j'aime pas la télé-réalité, tous ces programmes malsains d'enfermement. Moi je l'ai vécu, c'était très dur pour moi. Je serais bête de refaire la même erreur, de me refaire enfermer avec un nombre incalculable de cassos !", a-t-elle lâché sans passer par quatre chemins.

Pour autant, Mélanie n'exclut pas du tout de participer à certaines émissions... mais elle a ses conditions. Interrogée sur le fait qu'elle puisse faire partie de la 2e saison de Moundir et des apprentis aventuriers (W9), la jolie Suissesse a commenté : "J'ai dit que les seules télé-réalités qui pouvaient m'intéresser, c'était autour du sport, de la nature... mais je peux pas te dire que ce sera dans Moundir et les apprentis aventuriers 2." Suspense !

Côté projets professionnels, Mélanie veut plus que jamais être comédienne et met actuellement toutes les chances de son côté pour le devenir. "Moi, mes vrais projets, c'est le théâtre (...) J'entame des cours de théâtre dès le mois d'avril. J'en ai fait à l'école, j'adore ça, personnellement c'est très enrichissant. Je suis un peu stressée parce que j'espère de tout mon coeur que ça va marcher, j'espère que je serai à la hauteur. J'ai envie de me mettre à fond là-dedans !", a-t-elle révélé.