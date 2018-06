Mélanie violente sur le tournage de Moundir 3 : La vraie raison de son départ !

Coup de théâtre lors de l'épisode de Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9) du 27 juin 2018. Mélanie a pris la décision d'arrêter l'aventure et a ainsi entraîné son binôme Nikola Lozina dans sa chute. Un choix qu'elle a fait à la suite d'une grosse altercation avec Sébastien Dubois et Hillary.

Violemment critiquée sur les réseaux sociaux, la belle blonde est sortie de son silence sur Snapchat vendredi 29 juin afin de dévoiler sa vérité. "C'est très bien coupé au montage", a-t-elle lancé après avoir rappelé que Julien Bert a caché les perles d'Hillary et Sébastien. Des bijoux qui, on le rappelle, servent aux candidats à acheter de la nourriture.

Furieuse de ne pas pouvoir acheter de quoi se nourrir, "Hillary a commencé à faire la folle" et s'est notamment énervée contre Mélanie. Sébastien serait donc intervenu et aurait insulté la jeune femme, la traitant de prostituée. "Je pense que tout le monde aurait eu la même réaction que moi et l'aurait frappé. C'est un manque de respect. (...) Avant de me regarder moi, il faut regarder avec qui on est", s'est justifiée l'ancienne candidate du Bachelor. Et de préciser qu'elle ne regrette absolument pas son geste car "il l'a mérité".

Enfin, Mélanie a révélé qu'après avoir giflé Sébastien, la production serait venue la voir pour lui demander de s'excuser, faute de quoi elle devrait quitter l'aventure. La candidate de télé-réalité a préféré la deuxième solution : "J'ai de la fierté. Je ne vais pas aller m'excuser alors que je me suis fait insulter. Le mec m'a poussée à bout."

De son côté, Sébastien s'est aussi exprimé sur le sujet. "Quand tu as insulté Hillary, tu es allée beaucoup trop loin. (...) Tu étais ingérable. (...) Si je ne me mettais pas entre Hillary et toi, tu la tapais. Je suis bien content de m'être mis entre vous deux. (...) Plus les jours passaient, plus tu devenais insupportable pour les candidats et la production. Tu as gâché l'aventure de beaucoup de personnes", a-t-il confié. Et d'assurer qu'elle a "essayé de [lui] arracher l'oeil".

