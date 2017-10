Melha Bédia parle de son frère Ramzy, Diam's qui l'a révélée et de sa virginité

On connaît bien Ramzy Bédia, d'abord moitié du duo hilarant Eric & Ramzy, puis acteur en solo qu'on retrouve dans Coexister, la nouvelle comédie de Fabrice Eboué. Mais dans le domaine du rire, l'artiste de 45 ans n'est pas le seul Bédia : sa petite soeur Melha. Elle était l'invitée de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien (TMC) le 13 octobre et elle s'est confié sans fard et avec évidemment beaucoup d'humour.

Son frère Ramzy ne voulait pas qu'elle se lance dans une carrière dans le spectacle, préférant que sa "chouchoute" fasse une prépa – elle a eu un bac L avec mention bien à 16 ans. "Il pensait que c'était une lubie. Il s'est dit que c'était un métier très difficile. Il était protecteur. Je suis sa petite chouchoute et en même temps j'avais des bonnes notes donc il voulait miser tout sur moi", explique Melha Bédia. Elle a aussi été footballeuse très remarquée, jouant pour le PSG féminin mais sa carrière a pris fin quand sa maman n'a pas voulu qu'elle parte à Cleveland jouer...

Diam's lui a mis le pied à l'étrier

Le parcours de vie qu'il voyait pour sa petite soeur est modifié par la rencontre de Melha avec Diam's. Elle lui a dit : "Ecoute, j'ai eu mon bac, je galère, je vais aller avec Diam's faire des tournées." Ce qui ne lui a pas plus dans un premier temps : "Et alors là, il a arrêté de me parler." Avec humour, elle se souvient : "Quand je lui dit que je vais dans un tour bus avec Diam's et qui tend vers l'islam, bah il était pas très content. On dirait que je lui avais annoncé que je faisais du pole dance !"

Avec Diam's, Melha était chargée de l'habillage et du stylisme : "Et à Angers elle m'a dit tiens tu vas monter sur scène. J'ai pris le micro j'ai vomi et je suis montée sur scène. C'est elle qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier." Particulièrement discrète dans les médias depuis sa conversion religieuse, Diam's va comment ? "Elle va très très bien. Elle écrit des livres, elle s'occupe de ses enfants, elle paye des impôts donc tout va bien", dit simplement Melha.

Pas de tabou avec Melha

Sur scène dans son spectacle Fat and Furious au théâtre du Marais à Paris, Melha rigole de son poids et aborde sa vie privée sans tabous : "Tout ce que je dis sur ma vie privée dans mon spectacle est vrai : je suis vierge. Personne parle des vierges, c'est un peu comme les gros. J'attends le bon et dès qu'il est là..." Outre son show, elle travaille sur un long métrage, une comédie "sur le lapdance". Elle précise un peu plus le pitch pour Quotidien : "C'est sur une fille comme moi qui galère avec les mecs, sur la quête de la féminité. Car on ne m'a pas appris comment faire !" Tournage prévu au printemps.

Melha débute mais elle a déjà des fans, parmi lesquels Adèle Exarchopoulos : l'actrice de La Vie d'Adèle adore l'humoriste qui est aussi son amie. D'ailleurs, on peut s'aventurer à penser que le personnage d'Adèle dans la comédie qu'elle écrit pourrait bien être joué par la comédienne qui a eu un César...