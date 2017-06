Diam's - Vitaa, pas sa porte-parole mais son amie : "Je suis ravie pour elle"

Avec Diam's, Vitaa a chanté sur le tube Confessions nocturnes, un titre qui a fait un carton et a été parodié de façon géniale par Michaël Youn et Pascal Obispo. Onze ans après cette collaboration, les deux femmes sont toujours amies et sur le plateau de Salut les Terriens le 10 juin, l'interprète de Ma soeur ne peut échapper à la question du présentateur Thierry Ardisson, demandant des nouvelles de la chanteuse qui se fait très discrète, Mélanie de son vrai prénom.

"Je ne suis pas sa porte-parole, mais c'est vrai que dans le succès et dans la gloire, elle n'était pas heureuse. Elle a eu des moments durs. Aujourd'hui elle est épanouie, c'est un choix de vie qu'elle a fait. Et moi je suis son amie et je suis ravie pour elle. Elle est très bien comme ça", répond Vitaa, maman de deux garçons (Liham, bientôt 6 ans, et Adam, 2 ans et demi, qu'elle a eu avec son "âme-soeur", son mari Hicham.

Vitaa ne dira évidemment pas un mot sur les rumeurs de troisième grossesse de Mélanie Georgiades. En couple avec son nouveau compagnon, un rappeur aveugle répondant au nom de Faouzi Tarkhani, elle attendrait un nouveau bébé, elle qui est déjà maman de deux enfants, Maryam, 5 ans, et Abraham, 2 ans. Depuis qu'elle a arrêtée la musique et s'est converti à l'islam, Diam's son vrai nom) ne prend que très rarement la parole. La dernière fois qu'elle l'a fait, c'était en octobre dernier pour démentir le fait qu'elle préparait son grand come-back musical.

De son côté, Vitaa sort son nouvel album, J4M, sur lequel figure le titre Peine et pitié, produit par Stromae.