Melissa McCarthy : Sa fille Vivian, 11 ans, est son portrait craché !

Saviez-vous que la géniale et truculente Melissa McCarthy (Nos meilleures amies, Ghostbusters, Les Flingueuses) était maman de deux enfants ? Deux filles qu'elle a eues avec le réalisateur Ben Falcone, son partenaire dans la vie mais également dans le milieu professionnel, puisque les deux ont travaillé ensemble sur les deux premiers films de Ben, Tammy et The Boss.

Leur fille aînée, Vivian (11 ans), est la copie conforme de sa maman. Née le 5 mai 2007, à peine un an et demi après le mariage de ses parents, la fillette a visiblement hérité des gènes de Melissa McCarthy, dont elle a notamment pris le sourire, les cheveux bruns, les yeux ou encore la forme du visage. C'est ce qu'on a pu constater le 22 octobre 2018 lorsque mère et fille ont été croisées à Studio City en train de faire du shopping.

En revanche, la petite deuxième, Georgette (8 ans) n'est pas du tout pareil. Celle qu'on surnomme Georgie est une petite blonde qui a plus hérité de son papa acteur et réalisateur, que de sa mère. L'équilibre est donc tout trouvé !