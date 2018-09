Memphis Depay (OL) : Le footballeur cambriolé, un gros butin volé !

Sale soirée pour Memphis Depay. Vendredi 31 août 2018, alors que l'attaquant de l'Olympique Lyonnais a été impuissant face à Nice au Parc OL (Lyon s'est incliné 1-0 face aux Aiglons), il a appris juste après le coup de sifflet final que son domicile avait été cambriolé.

En effet, selon l'AFP, le domicile du buteur néerlandais a été cambriolé pendant qu'il jouait. Selon une source proche du dossier, le préjudice s'élèverait à 1,5 million d'euros. Un montant que ne confirme pas la police, qui estime qu'il est trop tôt pour évaluer précisément le butin de ce vol par effraction. "

"Il est désespéré. Il avait beaucoup de biens dans cette maison. Il part incessamment en sélection néerlandaise. Nous allons l'aider comme tous nos joueurs qui peuvent avoir des difficultés. C'est lié à un certain nombre de difficultés sociales. Pour vivre heureux, il faut vivre caché", a commenté le président du club, Jean-Michel Aulas, en marge de la présentation à la presse de ses deux nouvelles recrues, Moussa Dembélé et Lenny Pintor. "Nous n'étions pas trop touchés jusqu'à présent mais la police est sur le coup. Ils ont fait un relevé d'empreintes qui semble positif. Il y a une enquête de proximité. Il y a des caméras. C'est comme tous les gens qui ont de la réussite, il faut mettre des caméras partout", a-t-il ajouté.

Âgé de 24 ans, Memphis Depay est arrivé en France en janvier 2017, en provenance de Manchester United. Les Anglais l'avaient recruté dans son club formateur du PSV Eindhoven où il était considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs des Pays-Bas. Malheureusement, après une saison pleine en 2014/2015 (25 buts pour 37 matchs), il file en Angleterre où il n'y restera guère plus d'un an et demi, inscrivant sept buts seulement. À Lyon, le jeune attaquant bien aimé des supporters gones a retrouvé la forme. Lors de sa première saison pleine en 2017/2018, il a inscrit 19 buts en 36 matchs.