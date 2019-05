Met Gala 2019 : Lily-Rose Depp, Emily Ratajkowski... Les plus sexy de la soirée

Le Met Gala est l'un des événements les plus attendus de l'année. Les stars n'ont pas manqué de montrer leur impatience sur les réseaux sociaux en se remémorant leurs participations aux éditions précédentes. Pour la 71e édition de sa grande soirée, le Metropolitan Museum of Arts de New York - qui avait pour thème Camp: Notes on fashion tout comme son exposition - a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités. Présidente de l'événement, Lady Gaga a fait le show sur le tapis rose dressé pour l'occasion, en proposant un strip-tease et en finissant en lingerie. Et la chanteuse et actrice américaine n'est pas la seule.

Si l'excentricité était au rendez-vous, grâce notamment à Céline Dion et à Katy Perry, le sexy s'est également invité. Sans grande surprise, Emily Ratajkowski a montré plus de peau que de tissu. Le mannequin britannique de 27 ans a gravi les marches du Metropolitan Museum of Arts de New York dans une robe Dundas qui couvrait tout juste sa poitrine qu'elle aime tant montrer sur les réseaux sociaux. Emily Ratajkowski a poursuivi la soirée dans un blazer noir porté sans soutien-gorge.