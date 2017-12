Michael Douglas grand-père : Son fils Cameron papa pour la première fois !

Plus tôt dans le mois, Cameron Douglas avait participé à une avant-première du film Cocaine Godmother dans lequel joue sa belle-mère, Catherine Zeta-Jones. Le futur papa d'alors s'était confié sur le tapis rouge à propos du plus grand rôle de sa vie, affichant son "impatience" d'offrir une vie digne de ce nom à fille. À ses côtés, Michael Douglas n'avait pas caché un sentiment similaire. "Je vais être grand-père ce mois-ci, avant la fin de l'année. Je suis très excité", avait déclaré l'acteur oscarisé de Wall Street.

À 39 ans, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour Cameron Douglas, acteur repenti qui était sorti de prison en 2016 après avoir passé sept longues années derrière les barreaux pour pour possession d'héroïne et vente de méthamphétamine. "J'ai pris conscience que j'étais un survivant, c'est certain, avait-il déclaré à People. J'ai vraiment pris le temps d'étudier. Je lis, j'éduque mon esprit et mon âme. Ce qui m'alimentait chaque jour était le fait de penser que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour me mettre dans la meilleure position une fois ma liberté recouvrée."

Depuis sa sortie de prison, il avait multiplié les apparitions aux côtés des siens, jusqu'au récent 101e anniversaire de son iconique grand-père, Kirk Douglas. Sa compagne, Viviane Thibes, avait également publié de nombreux posts autour de sa grossesse. Nul doute que les premières photos de ce nouveau bébé Douglas ne devraient pas tarder...