Michael jackson n'aurait "jamais consommé" son mariage avec Lisa Marie Presley

En 1994, Michael Jackson fait face aux premières accusations de pédophilie. Quelques mois après un procès extrêmement médiatisé, il épouse Lisa Marie Presley. Une union très critiquée, dont la fille du King continue encore aujourd'hui de révéler des détails intimes. "Lui et Lisa avaient une vie sexuelle très active. Elle a confié à des proches qu'il était 'très chaud' et 'incroyable' au lit", détaillait J. Randy Taraborrelli dans sa biographie de Michael Jackson, The Magic and the Madness.

Mais il n'en serait rien. Selon les dernières révélations d'Adrian McManus, ancienne femme de chambre du roi de la pop, Michael Jackson et Lisa Marie Presley n'auraient jamais consommé leur mariage. Elle affirme qu'il aurait uniquement voulu "usurper les droits sur la fortune et sur les chansons d'Elvis Presley". "Il l'a prise pour une idiote. Je suis désolée pour elle, elle était très gentille. Je pense que Lisa était vraiment amoureuse de Michael. Le plus triste dans cette histoire, c'est que j'ai lu les lettres de Michael dans sa chambre, où il était écrit qu'il voulait acquérir les copyrights des chansons d'Elvis", décrit l'ancienne employée au Sun.

"Lisa et Michael avaient une relation étrange. Je ne les aie jamais vus avoir un geste tendre ou romantique l'un envers l'autre. Elle est venue plusieurs fois à la maison [au domicile de Michael Jackson, NDLR]. Ils étaient plus amis qu'amants. Lisa n'est jamais allée dans la chambre de Michael, à chaque fois qu'elle venait, ils restaient dans le salon pour les invités. Je ne pense pas qu'ils se soit jamais passé quelque chose de sexuel entre eux. Je pense qu'elle a réalisé qu'il aimait les petits garçons et qu'elle est partie à cause de ça", conclut Adrian McManus. De nouvelles révélations qui viennent s'ajouter au compromettant documentaire Leaving Neverland, qui accable Michael Jackson dans des affaires de pédophilie.