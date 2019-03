Michael Jackson pédophile ? Barbra Streisand revient sur ses propos choquants

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que Barbra Streisand ne s'explique. Suite à la publication d'une interview pour le Time of London dans laquelle elle semblait excuser Michael Jackson, de nouveau accusé de pédophilie dans le documentaire Leaving Neverland, la chanteuse est revenue sur ses propos, le 23 mars 2019, auprès de People.

"Pour être parfaitement claire, a-t-elle corrigé, il n'y a aucune situation ou circonstance où il est convenable que quiconque exploite l'innocence des enfants. Les histoires que ces deux jeunes hommes ont partagées étaient difficiles à entendre, et je n'ai que de la sympathie à leur égard. Il est clair que les parents de ces deux jeunes hommes étaient aussi victimes et séduits par la célébrité et le fantasme." L'interprète de 76 ans poursuit alors : "Je suis profondément navrée pour la peine ou l'incompréhension que j'ai causées en ne choisissant pas mes mots avec plus de précaution sur Michael Jackson et ses victimes, parce que les mots imprimés ne reflètent pas mes sentiments (...). Je ressens un profond remords et j'espère que James et Wade savent que je les respecte vraiment et les admire pour avoir raconté leur vérité."

Dans la première interview publiée la veille, la star américaine avait dit croire "absolument" les accusations de Wade Robson et James Safechuck, qui affirment avoir été abusés par Michael Jackson durant plusieurs années de leur enfance, lorsqu'ils passaient du temps avec lui dans son ranch de Neverland. Elle avait ainsi affirmé au sujet du roi de la pop : "Il était très gentil, très enfantin. Ses besoins sexuels étaient ses besoins sexuels, venant de son enfance ou de son ADN." Quant aux deux témoins, aujourd'hui âgés de 36 et 41 ans, elle avait déclaré : "Ils sont tous les deux mariés et ont des enfants, donc ça ne les a pas tués." Un parti pris qui n'avait pas manqué de faire réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, y compris le réalisateur du documentaire choc récemment diffusé sur M6.