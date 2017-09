Michael Schumacher prochainement hospitalisé aux Etats-Unis ?

Chaque nouvel élément concernant Michael Schumacher ravive à chaque fois l'espoir d'une réapparition du Baron rouge, même le plus improbable. Alors que son terrible accident de ski à Méribel remonte à bientôt quatre ans (il est survenu le 29 décembre 2013), un magazine allemand rapporte que l'ex-pilote de Formule 1 de 48 ans pourrait prochainement quitter sa maison familiale située à Gland, en Suisse, pour se rendre aux Etats-Unis, au Texas plus précisément.

Selon le tabloïd Bravo, l'entourage très discret du Kaiser envisagerait de le faire hospitaliser à Dallas, où il possède un ranch. Ce transfert aurait pour but d'améliorer son état neurologique alors que Michael Schumacher est encore considéré comme très faible. Le média allemand illustre son propos en citant le supposé directeur du centre hospitalier en question, Mark Weeks, spécialisé dans les blessures cérébrales, pathologie dont souffre justement Schumi. "Nous avons une expérience significative avec les patients ayant souffert d'un traumatisme crânien. Aucune clinique en Europe n'a traité autant de cas similaires à celui de Schumacher que la nôtre", aurait indiqué le spécialiste.

Parce que l'état de santé de l'ancien champion de F1 fait régulièrement l'objet de spéculations plus ou moins réalistes, son entourage a fait le choix de verrouiller toute communication. Les commentaires sont rares et servent souvent à mettre à mal les rumeurs. Celle d'une hospitalisation supposée à Dallas devrait connaître le même destin. La famille "a choisi de ne pas communiquer sur la convalescence de Michael et je respecte cela. Il y a beaucoup de rumeurs à propos de l'état de santé de Michael. La plupart sont fausses et nous prions et espérons tous les jours pour continuer à voir des progrès et voir Michael remis de ses terribles blessures un jour", avait commenté à ce sujet l'ancien directeur technique de Ferrari, Ross Brawn, en novembre 2016.

Plongé dans le coma durant plusieurs mois, hospitalisé de longues semaines en France, Michael Schumacher n'avait regagné la Suisse qu'en septembre 2014. Il n'a depuis jamais quitté la maison familiale, officiellement.