Michel Cymes accusé d'infidélité : la mise au point du mari de Nathalie...

Michel Cymes le sait, il ne peut pas faire grand-chose contre les rumeurs qui l'entourent...

Invité au micro d'Anne Roumanoff dans Ça fait du bien sur Europe 1 ce 2 juillet, l'animateur de 62 ans que l'on a connu grâce au Magazine de la santé a évoqué celles qui consistent à lui prêter une relation autre que professionnelle avec ses coanimatrices, que ce soit avec Marina Carrère d'Encausse (à l'époque France 5) ou plus récemment avec Adriana Karembeu (Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain, sur France 2).

L'époux de Nathalie (depuis 2015) a indiqué : "Au début, tout le monde pensait qu'on était ensemble avec Marina. Ça gonflait un peu nos conjoints respectifs. Une fois que c'est parti, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Le principal, c'est que ni ma femme ni son mari ne pensaient la même chose ! C'est comme ça ! À partir du moment où vous êtes en duo mixte avec quelqu'un à la télé, de toute façon, les gens pensent que vous couchez avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ! Marina, c'était ça, et après, c'était Adriana."

Et Michel Cymes de poursuivre : "Ma femme et le mari d'Adriana [André Ohanian, NDLR] se connaissent et sont très potes. Ma femme adore Adriana et il y a zéro souci ! Maintenant, que les gens aient envie de se dire : 'Ah, ce n'est pas possible ! Ils sont hyper complices ! Regarde comment elle le touche à la télé ! Regarde comment ils sont proches l'un de l'autre, il doit y avoir un truc.' Si ça plaît aux gens de penser ça, on s'en fout ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je rentre chez moi, ma femme n'ait aucun doute. Et elle n'en a pas !"

C'est dit.