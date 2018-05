Michel Cymes en pleine réflexion : "Je pourrais arrêter la télé"

Animateur télé populaire, comédien suivi sur nos petits écrans (Meurtres à... sur France 3) et peut-être bientôt sur les planches, écrivain lu, Michel Cymes a de quoi être particulièrement fier de son parcours professionnel. Interrogée par nos confrères de Télé Star, la star des médecins âgée de 60 ans a accepté d'en dire plus sur son quotidien chargé et sur son avenir à la télé.

"Je ne suis pas un workaholic. J'aime beaucoup bosser. Un workaholic est quelqu'un qui se sent mal quand il arrête de bosser, c'est pas mon cas. J'adore me détendre", a-t-il tout de suite statué. Et Michel Cymes d'admettre pour autant que ses proches ont parfois envie de le voir un peu lever le pied : "Je suis épuisant pour mes proches. Je suis toujours en mouvement. Sauf que si ma famille me demande de me poser, je le fais."

Egalement interrogé sur le fait que le public puisse se lasser de le voir tant exposé, Michel Cymes a analysé : "Les honneurs et la célébrité n'empêchent pas la déchéance ou la chute d'arriver. En gros, je ne peux que redescendre. J'espère le faire quand je le déciderai (...) Il faut être lucide et sentir quand c'est le moment d'arrêter. Je ne prends pas beaucoup de risques, je fais beaucoup de choses différentes. Si la télé s'arrête, je peux faire de la radio ; si la radio s'arrête, je peux écrire des bouquins ou jouer dans des fictions... J'ai beaucoup de projets devant moi."

Pour finir, Michel Cymes l'a assuré, il pourrait tout bonnement arrêter la télé pour se consacrer à ses autres passions plus artistiques si le coeur lui en disait... tout en continuant, bien entendu, à faire ses consultations à l'hôpital. "Je suis en pleine réflexion. Je peux tout arrêter ou tout continuer. Je pourrais arrêter Le Magazine de la santé, Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain, la télé même... Je ne suis pas dépendant."

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.