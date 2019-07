Michel Cymès : Le grand pari du Dr Good

Docteur et animateur télé très populaire, Michel Cymes a créé avec son frère Franck le Club Santé Débat. Ensemble, ils organisent des conférences gratuites autour de la santé depuis 2012 et dirigent le magazine Dr Good. Cette marque va connaître un nouvel essor puisque les frères Cymes viennent de s'associer au groupe Webedia, spécialiste de l'édition thématique en ligne (Purepeople, Allociné, Terrafemina...) et filiale du groupe Fimalac de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière.

Comme l'expliquait le magazine Challenges le 6 juillet 2019, cette association a pour objectif de créer une vraie verticale santé au sein du groupe, dont la grande plateforme Dr Good qui viendrait concurrencer Doctissimo. Dans Challenges, Michèle Benzeno, directrice générale de Webedia, explique que Michel Cymes est dans une "démarche qui n'est pas commerciale mais sociétale". L'animateur parle lui de l'opportunité "d'amplifier des messages de santé public".

Webedia va permettre à la marque Dr Good de se développer, grâce à son savoir-faire et à la crédibilité de Michel Cymes auprès du grand public. Michèle Benzeno raconte qu'il valide l'ensemble des contenus et des marques associées à Dr Good. Il se dit "intransigeant" sur la question, refusant, par exemple, de s'associer à une marque de soda ou une pâte à tartiner, ce "qui serait contradictoire avec la lutte anti-obésité". En plus de cette plateforme digitale, un magazine Dr Good Kids, à destination d'un plus jeune public, sera également lancé dans les kiosques.