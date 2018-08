Michel Drucker : Son nouveau projet loin de la télé...

A 75 ans, Michel Drucker n'a pas fini de nous étonner. En plus de reprendre son émission culte Vivement dimanche à la rentrée sur France 2, le présentateur a d'autres projets plein la tête. C'est ce qu'il révèle dans le nouveau numéro du Parisien (Week-End).

Interrogé sur ses désirs et les choses qu'il aimerait faire à tout prix, Michel Drucker dévoile par exemple qu'il aimerait sauter en parachute, faire du vélo avec son regretté ami Johnny Hallyday ou encore ne jamais partir à la retraite... Heureusement pour lui, ce dernier souhait n'est pas prêt de se réaliser puisqu'il annonce pour la première fois dans les colonnes de l'hebdomadaire le lancement d'un nouveau One-man show. "Ce sera en 2019. Il s'appellera Entre nous et débutera par mes années 'Champs-Elysées'. J'exhumerai tout ce qu'on pouvait dire il y a vingt ans, et que l'on doit taire aujourd'hui. On ne peut plus rire de tout. Je citerai Pierre Desproges, Coluche et Les Nuls."

L'amour du théâtre, Michel Drucker le cultive depuis toujours. Retourner sur les planches pour offrir un nouveau spectacle après le succès du premier à ses fidèles admirateurs était donc une évidence. Mais ce n'est pas tout. L'animateur rêverait également de rejouer la pièce culte, Le Dîner de cons : "Tous les patrons de théâtre m'ont dit qu'ils voulaient me voir sur les planches. Certains pensent déjà à moi. J'interpréterais bien cette pièce géniale de Francis Veber. Je reprendrais le rôle de Thierry Lhermitte dans le film et Régis Laspalès jouerait François Pignon. Cela dit, Joyeuses Pâques, de Jean Poiret, ce serait bien aussi !"

En attendant de le retrouver à l'écran ou sur scène, Michel Drucker officie sur TV Melody, chaque jeudi soir jusqu'au 30 août.