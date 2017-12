Mort de Johnny Hallyday : Michel Drucker, bouleversé, fond en larmes en direct

Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit de mardi 5 décembre à mercredi d'un cancer du poumon. De nombreuses personnalités pleurent le rockeur décédé à l'âge de 74 ans. Le soir de sa mort, France 2 diffusait une émission spéciale rendant hommage à la star et présentée par Michel Drucker, ami de longue date de l'interprète du tube Allumer le feu.

En fin de programme, alors qu'il s'apprêtait à rendre l'antenne, l'animateur de 75 ans a été pris d'émotion. Visiblement bouleversé par la disparition de Johnny Hallyday, celui qui est aux commandes de Vivement dimanche prochain (France 2) a fondu en larmes en plein direct.

"Vous savez, dans ma carrière, longue déjà, j'ai vu partir beaucoup de copains, a lancé un Michel Drucker très touché. Mais lui, c'était spécial... Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny... Je sais que nous nous reverrons, un jour ou l'autre." Et de saluer son "pote" une dernière fois à travers un écran sur lequel apparaissait la star. Un hommage bouleversant...

Ce jeudi 7 novembre 2017 au matin, Michel Drucker est revenu sur cette séquence au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFMTV. "Plus l'émission avançait, plus je me rapprochais d'une séquence que je redoutais beaucoup, qui est la lettre en images que Laeticia avait écrite pour Johnny. (...) En écoutant ça, j'ai décroché de l'écran pendant deux minutes et là, il y a plein d'images qui sont revenues, a-t-il déclaré. C'était la fin d'émission, c'était la fin d'une époque. (...) Je n'ai pas pu me retenir."

Samedi 9 décembre 2017, une cérémonie historique en présence du président de la République Emmanuel Macron ainsi que de son épouse devrait avoir lieu à Paris, comme l'indiquent nos confrères du Parisien qui s'appuient sur des sources policières. D'après leurs informations, le cortège funéraire devrait descendre les Champs-Élysées avec un passage place de la Concorde. La cérémonie serait par la suite organisée dans l'église de la Madeleine.

Côté audiences, l'émission spéciale de France 2 rendant hommage à Johnny Hallyday a attiré 3 064 000 téléspectateurs, ce qui représente 14,4% de part de marché.