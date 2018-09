Michel Onfray révèle avoir vécu avec deux femmes pendant 25 ans

Invité de l'émission Les Terriens du samedi ! sur C8, ce samedi 8 septembre 2018, Michel Onfray s'est confié sur sa vie privée. Sur le plateau de Thierry Ardisson, l'écrivain et philosophe a révélé été vécu en couple avec deux femmes en même temps et ce, pendant vingt-cinq ans.

Interrogé sur ses relations avec les femmes, l'auteur du Deuil de la mélancolie (Robert Laffont, 2018) évoque d'abord l'évolution de son rapport à la gent féminine à l'aube de son soixantième anniversaire, qu'il fêtera en janvier prochain : "Ça paraît évident que les collections que l'on peut faire quand on a 30 ans, on ne les fait plus et on est non plus dans une logique de quantité mais dans une logique de qualité, a-t-il affirmé devant les caméras. On avait la quantité épicurienne quand on avait 30 ans, on a la qualité stoïcienne quand on a 60 ans."

Près de cinq ans après la mort de sa compagne Marie-Claude Ruel, décédée d'un cancer, Michel Onfray avoue que cette prof d'italien et de français n'était pas la seule femme à partager sa vie : "Il faut dire que j'ai vécu trente-sept ans avec Marie-Claude et il y avait dans ma vie Dorothée depuis vingt-cinq ans. Marie-Claude connaissait l'existence de Dorothée, Dorothée connaissait l'existence de Marie-Claude, a-t-il raconté.

Dorothée a été formidable sur la fin de Marie-Claude

Cette mystérieuse Dorothée s'est révélée être un précieux soutien durant le combat de Marie-Claude contre la maladie : "Dorothée a d'ailleurs été formidable sur la fin de Marie-Claude, m'a aidé pour les bouteilles d'oxygène de Marie-Claude, etc. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas, vous m'y amenez, je le dis pour la première fois. Et je suis content que ce soit chez vous."

Toujours en couple avec Dorothée, Michel Onfray se réjouit aujourd'hui d'être grand-père, à défaut d'être père : "Dorothée a un grand garçon et une grande fille, Victoire, et avec Mickaël qui est un adorable garçon, ils ont fait tous les deux un petit Augustin, qui n'est pas saint mais qui est adorable. Moi qui n'ai pas été père, je me retrouve grand-père."