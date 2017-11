Michel Sardou évoque son ami Johnny Hallyday : "Il a un sacré courage"

Michel Sardou tire sa révérence avec un dernier album, Le Choix du fou (sorti le 20 octobre) et une ultime tournée La Dernière Danse entamée le 30 septembre dernier à Limoges. Invité de Laurent Delahousse le 19 novembre pour son émission hebdomadaire 20h30 le dimanche, le chanteur français aux 100 millions d'albums vendus n'a pas seulement évoqué son incroyable parcours et ses cinquante années de carrière, mais aussi les hommes qui ont marqué sa vie. Parmi eux, Johnny Hallyday, avec qui il a longtemps diverti les Français dans l'émission populaire de variétés Les Carpentier et avec qui il partage une amitié tumultueuse. Malgré leurs différends, Michel Sardou voue un profond respect à celui qui a suscité l'inquiétude après son hospitalisation pour une détresse respiratoire.

Ému au moment d'évoquer le combat de Johnny Hallyday face au cancer, l'interprète de l'incontournable Lacs du Connemara a ainsi déclaré en direct : "J'aimerais dire plus qu'un mot. Je trouve qu'il a un sacré courage tout de même, un vrai courage." Il a été jusqu'au bout de la tournée des Vieilles Canailles. Et il n'était pas très bien. Non pas sur scène, mais intérieurement", a également commenté Michel Sardou, bouleversé par l'annonce de l'hospitalisation de l'icône du rock français. "Là, j'apprends qu'il manque de souffle... et il sort [de l'hôpital, ndlr]. Il se bat, quoi ! Et ça ne m'étonne pas de lui, ça. Ça ne m'étonne pas de lui", a-t-il conclu, la visage grave.

Après plusieurs jours d'hospitalisation, durant lesquels il a subi une batterie d'examens et une nouvelle séance de chimiothérapie, comme chaque mois depuis la découverte de son cancer du poumon, Johnny Hallyday est rentré à son domicile de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) samedi 18 novembre.