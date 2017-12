Michel Sardou fâché avec Johnny avant sa mort : "Gardons-le dans notre coeur"

Ils n'auront pas réussi à se réconcilier. Michel Sardou vient de réagir à l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. Les deux chanteurs étaient brouillés depuis plusieurs années. "Gardons-le dans notre coeur, comme nous chérissons notre jeunesse, a-t-il déclaré à l'AFP. Johnny a été courageux jusqu'au bout. Malheureusement il y a des combats qu'aucun homme, aussi fort soit-il, ne peut gagner. Souvenons-nous des grands moments qu'il nous a offerts".

Les deux artistes ne s'adressaient plus la parole depuis une mauvaise blague de Michel Sardou sur Jade, la fille de Johnny. Dans son autobiographie Dans mes yeux, publiée en 2013, l'interprète de L'Envie n'était pas tendre avec son ancien ami : "À force de passer pour un vieux con réac, il l'est devenu." La réponse de Michel Sardou ne s'était pas faite attendre. Il avait déclaré à l'époque au Figaro.fr : "Il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Je veux bien que l'on fasse des commentaires sur les Mémoires de La Rochefoucauld, mais ceux de Johnny, je m'en tape." Il revenait également sur ce conflit dans les colones de VSD en novembre dernier : "On ne sait même plus pourquoi on s'est fâchés en fait. (...) Lorsqu'on a un différend, il faut être capable de se dire ce qui s'est passé. Lui, il ne veut pas. (...) On ne se parle plus depuis quelques années. Ça n'a aucune importance. Personnellement, je m'en passe très bien. Lui aussi, j'imagine".

Depuis, le chanteur avait mis de l'eau dans son vin et s'inquiétait même récemment de l'état de santé du Johnny sur France 2 : "Je trouve qu'il a un sacré courage tout de même, un vrai courage. Il a été jusqu'au bout de la tournée des Vieilles Canailles. Et il n'était pas très bien. Non pas sur scène, mais intérieurement. Là, j'apprends qu'il manque de souffle... Et il sort [de l'hôpital, NDLR]. Il se bat, quoi ! Et ça ne m'étonne pas de lui, ça. Ça ne m'étonne pas de lui."

Aujourd'hui ne compte plus que le bel hommage de Michel Sardou qui gardera Johnny "dans son coeur".