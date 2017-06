Michèle Laroque avec François Baroin : "Je suis ravie de brouiller les pistes"

Voilà neuf ans que Michèle Laroque est en couple avec l'homme politique François Baroin. Depuis presque dix ans, l'artiste et l'homme politique font en sorte de s'afficher le moins possible publiquement. Au point que certains s'interrogent : sont-ils toujours ensemble ? Pour le magazine Gala, Michèle Laroque revient avec franchise, humour et pudeur sur ce sujet personnel.

Lorsqu'on lui dit que beaucoup de personnes se demandent si elle est encore avec François Baroin, l'artiste éclate de rire et met fin aux rumeurs : "J'adore qu'on se pose la question ! Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble... Je suis ravie de brouiller les pistes, cela signifie que notre style de vie fonctionne bien. Pour répondre à votre question, oui, nous sommes toujours ensemble et tout va bien." La dernière fois que le couple a été aperçu ensemble lors d'un événement, c'était pour le match du PSG contre Troyes – ville dont François Baroin est le maire – en novembre 2015.

Bien qu'elle soit très discrète sur sa vie privée, on sait qu'avant de conquérir le coeur de François Baroin, elle a été mariée au metteur en scène et adaptateur Dominique Deschamps, père de sa fille Oriane, 22 ans. Le couple s'est séparé peu après la naissance du bébé, en 1995.

Dans ses rares déclarations sur sa vie sentimentale, Michèle Laroque avait évoqué en 2011 dans Version Femina le contraste entre la couleur politique de son compagnon, membre des Républicains, et le milieu artistique plutôt de gauche : "Comme mon oncle Pierre Laroque, qui a créé la Sécurité sociale, ma famille a toujours été portée sur le social et favorable à la notion de partage. (...) Moi, je ne suis pas politique, je suis pour les actes individuels."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 21 juin 2017