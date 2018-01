Michèle Laroque : Sa fille Oriane, #BalanceTonPorc... confidences

À 57 ans, Michèle Laroque sort enfin son premier film en tant que réalisatrice. Intitulé Brillantissime, le film adapté de la pièce Mon brillantissime divorce a été écrit, réalisé et interprété par la célèbre partenaire de scène de Pierre Palmade. Un premier film qui a été facile à faire et à financer, nous a-t-elle confié, après avoir rencontré des difficultés sur un précédent projet, Jeux Dangereux. Le long métrage, pour lequel elle avait eu recours au financement participatif, parlait du terrorisme. "Mais il y a tous ces événements qui ont fait qu'on a décidé d'arrêter pour l'instant", assure l'intéressée. Les 3000 "coprods" deviennent alors les co-producteurs de Brillantissime, adorable comédie romantique qui suit les mésaventures d'Angèla, larguée par son mec le soir de Noël.

"Il y a quelque chose de très joyeux et j'aime énormément le partage donc je me retrouve dans mon élément, ça me rend aussi heureuse qu'eux", nous a-t-elle confié, avant d'évoquer son hommage à la ville de Nice – dont elle est originaire – mais aussi sa collaboration avec sa fille Oriane Deschamps, 22 ans.

Au micro de Purepeople, Michèle Laroque a également évoqué le statut des femmes dans le monde du divertissement, déclarant que "tout est possible" à l'instar de son personnage à l'écran, avant de s'épancher sur le mouvement #BalanceTonPorc et son rapport avec le harcèlement sexuel.

Brillantissime, en salles à partir du 17 janvier.