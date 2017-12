Michèle Laroque se remet d'une "tentative de suicide" avec Rossy de Palma

Le 17 janvier, Michèle Laroque dévoilera son nouveau long métrage, Brillantissime, relecture de la pièce britannique Mon brillantissime divorce de Geraldine Aron, qu'elle avait déjà adaptée en 2009 sur les planches. À quelques semaines de la sortie en salles de cette comédie portée par Michèle Laroque, mais également Kad Merad, Oriane Deschamps (la fille de Michèle), Françoise Fabian ou encore Gérard Darmon, nous vous proposons de découvrir un extrait exclusif. Dans cette séquence, l'héroïne revient sur sa tentative de suicide avec des fougères en compagnie d'une amie incarnée par Rossy de Palma. Jusqu'à ce qu'un être non désiré vienne frapper à la porte...

Le synopsis de Brillantissime : Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n'a plus d'autre choix que celui de se reconstruire... et ce n'est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales !