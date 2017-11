Michèle Laroque et sa fille Oriane : Un duo "Brillantissime" et élégant

Michèle Laroque a tenu sa promesse. L'actrice et désormais réalisatrice était à Nice, sa ville natale, pour y présenter en avant-première nationale son premier long métrage, Brillantissime. Entourée des siens, de ses amis de cinéma comme de ses proches, elle a fêté l'événement le 10 novembre 2017. C'est au cinéma Pathé Masséna qu'elle avait donné rendez-vous aux Niçois pour leur présenter en grande pompe ce film, un "film de potes" adapté de son spectacle à succès Mon Brillantissime divorce, dans lequel nombre de vedettes non créditées à l'affiche font des apparitions surprise et qui a été en partie financé par les internautes.

A ses côtés, sa fille Oriane Deschamps, qui n'avait pas à rougir de poser aux côtés de Michaël Youn, Françoise Fabian, Kad Merad et Gérard Darmon, présents sur le tapis rouge. La jeune femme de 22 printemps a en effet accepté de tourner sous la direction de sa propre mère. Le film, quant à lui, raconte l'histoire d'Angela, une bourgeoise du quartier des musiciens que son mari (Pascal Elbé) et sa fille (Oriane Deschamps) abandonnent sans prévenir le soir de Noël et qui va passer les mois suivants à se reconstruire, avec l'aide de son psy (Kad Merad), de sa meilleure amie (Rossy de Palma), d'un vendeur de fruits et légumes ambulant (Gérard Darmon) et de sa mère (Françoise Fabian).

En marge de la rencontre avec le public niçois, Michèle Laroque a ainsi posé avec sa fille Oriane, élégante et décontractée, mais aussi avec sa mère Doina Trandabur. Trois générations réunies devant l'objectif et sous les yeux des autres acteurs de ce film qui sortira dans nos salles le 17 janvier 2018.