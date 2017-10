Michelle Obama : Mots d'amour et vieille photo pour ses 25 ans avec Barack

Mardi 3 octobre, Michelle et Barack Obama fêtaient leurs noces de d'argent, soit 25 années de mariage ! L'ancienne First Lady n'a pas manqué de partager ce jour spécial sur les réseaux sociaux. L'occasion de faire une déclaration touchante à son mari.

Sur Instagram, Michelle Obama a posté une photo du jour de son mariage, qu'elle a légendée de quelques mots d'amour. "Joyeux 25e anniversaire @barackobama. Un quart de siècle plus tard, tu es toujours mon meilleur ami et l'homme le plus incroyable que je connaisse. Je t'aime", a-t-elle écrit. Il n'en fallait pas plus pour faire fondre la Toile : ce message a été liké 2,2 millions de fois ! Une preuve de la très grande popularité dont jouit l'ancienne première dame américaine, aujourd'hui remplacée dans ce rôle par Melanie Trump.

Michelle et Barack Obama, qui sont parents de deux filles (Malia, 19 ans, et Sasha, 16 ans), se sont mariés en 1992 à Chicago. À l'époque, madame était avocate et membre du Parti démocrate, alors que monsieur était enseignant en droit constitutionnel à l'université de Chicago.