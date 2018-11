Michelle Obama : Pourquoi elle a suivi une thérapie de couple avec Barack

Celle qui promeut aujourd'hui son autobiographie sobrement intitulée Becoming ("devenir" en français, paru ce 13 novembre 2018) affirme qu'elle et son mari ont suivi une thérapie de couple, à son initiative. "Je voulais explorer mon sens du bonheur. Ce qui a provoqué le déclic en moi, c'est que j'avais besoin de soutien et que j'avais besoin du soutien de mon mari. J'avais besoin de comprendre comment construire ma vie d'une façon qui me convenait", a-t-elle glissé au Elle.

Nous obtenons de l'aide quand nous en avons besoin

Dans un entretien pour le magazine People, Michelle Obama a apporté plus de détails, justifiant sa décision de vouloir consulter un psychothérapeute avec Barack Obama. "Nous servons d'exemples et c'est important pour nous d'être honnêtes et de dire que, dans un mariage, il y a des moments où on a envie de tout quitter et que c'est normal. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti", a-t-elle ajouté. Franche, l'ex-First Lady de 54 ans a poursuivi : "Il y avait clairement des moments où j'aurais voulu que les choses soient différentes. Mais je ne pense pas m'être dit un jour : 'Il faut que je quitte tout.'"