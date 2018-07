Malia Obama : Balade en amoureux avec Rory Farquharson à Paris

Elle passerait presque incognito. Après avoir effectué sa première année de droit en tant qu'étudiante de la prestigieuse université d'Harvard, Malia Obama s'est accordé des vacances en France. La jeune Américaine de 20 ans a profité d'une journée estivale à Paris en compagnie de son petit ami, Rory Farquharson.

Fini les tresses et le ventre à l'air, la fille de Barack et Michelle Obama a cette fois-ci lâché ses cheveux au naturel, misant sur une petite robe légère contrastant avec ses bottes lacées pour cette balade dans un parc de la capitalek, le 16 juillet 2018. Bras dessus, bras dessous, le couple d'étudiants affiche son amour. La veille au soir, l'aînée de la famille avait profité du concert de Beyoncé et Jay-Z au stade de France en compagnie de sa mère et sa petite soeur Sasha.

Malia Obama et Rory Farquharson se fréquentent depuis l'automne 2017. Issu d'une famille bourgeoise, ce Britannique, adepte de rugby, a commencé ses études en Angleterre avant d'intégrer lui aussi l'université d'Harvard. C'est là qu'il y a rencontré la fille de l'ancien président américain. Ce dernier aurait par ailleurs envoyé une lettre au petit ami de sa fille, s'excusant de la notoriété de sa famille et de la pression médiatique qui peut en découler. A voir comment le couple affiche sa complicité en public, pas sûr qu'ils y soient particulièrement sensibles !