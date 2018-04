Malia Obama en couple : Barack et Michelle écrivent à son boyfriend !

Comme le rapporte la journaliste Charlotte Griffiths, chroniqueuse mondaine du Daily Mail, Malia Obama n'est donc plus un coeur à prendre. La demoiselle a trouvé l'amour dans les bras de Rory Farquharson, âgé de 20 ans et issu d'une famille bourgeoise.

Selon le Mail, Charles et Catherine Farquharson, les parents de Rory – qui vivent dans le Suffolk en Angleterre – ont affirmé que leur fils aurait reçu une lettre de l'ancien président américain et de son épouse. Le contenu de ce courrier est très étonnant puisque Barack et Michelle Obama s'excuseraient... de leur notoriété. Il faut dire que leur fille Malia est fréquemment suivie par des photographes et que cela rend difficile sa vie amoureuse. Ainsi, les parents de la jeune femme auraient présenté leurs excuses à Rory concernant le fait qu'il est désormais lui aussi au centre de l'attention et qu'il va de plus en plus être mitraillé. L'ancien président démocrate aurait promis d'essayer de trouver un moyen de garder la presse à bonne distance...

Rory Farquharson a longtemps étudié dans les meilleures écoles britanniques, pratiquant notamment le rugby à un très haut niveau avant de poursuivre ses études à la prestigieuse Université d'Harvard. C'est là que le jeune homme a fait la rencontre de Malia Obama, inscrite depuis plus d'un an. Les amoureux se fréquentent depuis novembre 2017 et ont été vus ensemble à plusieurs reprises, notamment dans les rues de New York.

Thomas Montet