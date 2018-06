Malia Obama : Ventre à l'air et nouvelle coupe à New York

Une nouvelle coupe pour l'été ? Jusqu'alors connue pour avoir les cheveux longs et lisses, Malia Obama vient de changer de tête. La fille de 19 ans de Barack et Michelle Obama est apparue avec de nouvelles tresses au cours d'une sortie dans le quartier de SoHo, à New York.

Sa première année en tant qu'étudiante de la prestigieuse université d'Harvard étant à présent terminée, Malia Obama profite de son break estival en toute décontraction. En plus d'arborer une nouvelle coupe de cheveux, la jeune femme est apparue le ventre à l'air, vêtue d'un legging noir et d'une brassière. Les robes chic de la Maison Blanche sont aujourd'hui bien loin, Malia Obama est totalement libre d'affirmer son véritable style, bien moins guindé et classique que celui imposé par Washington.

Pour sa première année à Havard, la fille de l'ancien président des États-Unis a fait parler d'elle pour un sujet qui ne concerne pas ses études mais sa vie amoureuse. Malia Obama est en effet tombée sous le charme d'un bon parti, un étudiant répondant au nom de Rory Farquharson que ses parents ont pris soin de contacter après la divulgation des photos d'eux deux en train de s'embrasser. Avant d'intégrer Harvard, où il a entamé son année de licence, et de s'installer à Cambridge dans le Massachusetts, le jeune homme a fréquenté l'un des plus anciens et des plus renommés établissements d'enseignement libre d'Angleterre, la Rugby School. Les filles disaient de lui qu'il était un "bon parti".