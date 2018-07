Michelle Williams est mariée : La star a secrètement épousé Phil Elverum

Michelle Williams n'est pas seulement une grande actrice, elle est aussi une belle cachottière. Sans que personne ne s'y attende, l'actrice américaine de 37 ans vient de révéler qu'elle est une femme mariée. C'est dans le plus grand secret que la star hollywoodienne a épousé le très discret musicien Phil Elverum, 40 ans, avec qui elle n'a jamais été vue. Une histoire d'amour très soigneusement protégée, avec succès.

Dans les pages du Vanity Fair, numéro de septembre 2018 dont elle fait la couverture, shootée par Collier Schorr, Michelle Williams ne révèle pas précisément la date de son mariage ultrasecret (courant juillet) mais son lieu : dans les Adirondacks, massif montagneux situé dans le nord-est de l'État de New York. L'union confidentielle s'est déroulée en présence de sa fille Matilda, 12 ans, né de sa relation avec le défunt Heath Ledger, et de la fille de 3 ans de Phil Elverum, née d'un premier mariage avec Geneviève Castrée. Michelle Williams détaille que cette dernière est décédée en juillet 2016 d'un cancer du pancréas jugé inopérable lorsqu'il lui a été diagnostiqué. La star de Blue Valentine décrit sa relation avec le très mystérieux leader du groupe Mount Eerie comme étant "sacrée et très spéciale".

Frappée de plein fouet par la mort d'Heath Ledger en 2008, Michelle Williams confie à Vanity Fair qu'elle n'a jamais arrêté de croire en l'amour malgré cette tragédie. "Je n'ai jamais renoncé à l'amour... J'ai toujours dit à Matilda : 'Ton père m'a aimée avant que quelqu'un me trouve talentueuse, ou jolie, ou que j'ai de jolis vêtements.' Bien évidemment, je ne lui ai jamais parlé d'une autre relation... Mais Phil n'est pas n'importe qui. Et cela signifie quelque chose. La façon dont il m'aime est la façon dont je veux vivre ma vie dans ensemble. Je travaille pour vivre librement dans l'instant, j'éduque Matilda pour qu'elle se sente libre d'être elle-même et je suis finalement aimée par quelqu'un qui me fait me sentir libre", partage-t-elle.

Phil Elverum et sa fille de 3 ans ont rejoint Michelle Williams et Matilda à New York et se sont installés dans leur appartement de Brooklyn.

En janvier 2018, des rumeurs de fiançailles avaient concerné l'ambassadrice Louis Vuitton mais le futur marié supposé n'était à l'époque par celui qui est aujourd'hui officiellement son mari. Le nom d'Andrew Youmans, un brillant financier doublement diplômé des prestigieuses universités de Dartmouth et d'Harvard, avait alors circulé.