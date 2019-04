Michelle Williams parle de sa fille : son père Heath Ledger aurait eu 40 ans

Sur le tournage du Secret de Brokeback Mountain, Michelle Williams tombe sous le charme de son partenaire Heath Ledger. C'est en 2004 et, durant trois années, le couple écrira une belle histoire d'amour, marquée par la naissance de sa fille, Matilda, aujourd'hui âgée de 13 ans. Les tourtereaux mettent un terme à leur relation et, un an plus tard, le comédien meurt, victime d'une surdose médicamenteuse. Onze années après le drame, l'actrice se confie sur le plateau de l'émission Live with Kelly and Ryan le 4 avril 2019, une date qui correspond au 40e anniversaire du père de sa fille.

Très discrète, il est rare que Michelle Williams s'autorise à s'exprimer sur sa famille. Cette fois, elle raconte ce que représente le fait d'élever seule, à 38 ans, une enfant de 13 ans. Interrogée sur sa relation avec sa fille, elle répond tout simplement : "Pour le moment, tout va bien. Tous les matins, je regarde si je vois une quelconque transformation et si on est entrée dans la phase [l'adolescence] dont on parle tellement. Mais on n'y est pas encore." Ce à quoi les animateurs du show lui lancent : "Si tout se passe bien à ce stade, ça signifie que ça peut durer comme ça." Selon eux, la comédienne oscarisée doit s'estimer chanceuse d'avoir certainement évité la crise de rébellion qui survient généralement à cet âge-là.

Michelle Williams a réussi à préserver sa fille, sa priorité, du tourbillon médiatique de la disparition brutale de Heath Ledger. Protégée et (presque) à l'abri des regards, Matilda peut grandir en toute sérénité, sous les yeux bienveillants de sa maman. Après différentes relations avec notamment le réalisateur Spike Jonze et l'acteur de How I Met Your Mother Jason Segel, l'héroïne de Dawson a épousé le musicien de rock indé Phil Elverum, en juillet dernier.