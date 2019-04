Michelle Williams payée 1500 fois moins que Mark Wahlberg, elle témoigne

Michelle Williams est une femme engagée et ses expériences personnelles lui servent de tremplin pour défendre les causes qui lui tiennent à coeur. L'égalité hommes-femmes en fait partie.

En décembre 2017, les spectateurs français ont découvert Tout l'argent du monde dans les salles obscures. À l'époque, personne ne savait que Mark Wahlberg avait été payé 1500 fois plus que Michelle Williams pour retourner des scènes du film de Ridley Scott. L'énorme écart de salaires avait été percé à jour par USA Today qui avait révélé le scandale quelques jours seulement après la sortie du film.

Plus d'un an plus tard, Michelle Williams est revenue sur cette affaire lors d'une intervention au Congrès américain, à Washington, à l'occasion de la journée de l'égalité salariale (Equal Pay Day), le 2 avril 2019. Au côté d'élues démocrates, dont la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, la star américaine de 38 ans s'est dite favorable à une législation permettant d'empêcher de telles inégalités.

La maman de la Matilda (née de son amour pour Heath Ledger), remariée depuis juillet 2018 à Phil Elverum, s'est appuyée sur son histoire pour défendre cette cause. "À la fin de l'année 2017, on m'a annoncé que je serais payée moins de 1000 dollars contre les 1,5 million de dollars que mon homologue masculin avait reçus pour la même quantité de travail. Et devinez quoi, personne ne s'en souciait, a-t-elle déclaré lors de son intervention publique. Ce n'est pas une surprise pour moi, cela ne fait que renforcer ma conviction que l'égalité n'est pas un droit inaliénable et que les femmes travailleraient toujours aussi durement pour moins d'argent tout en assumant plus de responsabilités à la maison." Michelle Williams a également avoué avoir été "tétanisée" le jour où elle a découvert combien son travail avait été sous-estimé par rapport à celui de Mark Wahlberg.

Depuis cette affaire, l'actrice hollywoodienne estime être traitée de façon égale sur les plateaux de tournage.