Mike Horn amputé : Il dévoile comment il a perdu un doigt !

Mike Horn (51 ans) en a des histoires à raconter. L'explorateur a fait de nombreux périples, dont un au Pôle Nord qui lui a laissé un souvenir...

Invité dans C à vous (France 5) lundi 23 octobre 2017 afin de parler de la sortie de son livre Libre (aux éditions Chêne), le papa d'Annika (née en 1993) et Jessica (née en 1994) a raconté le jour où il a dû s'amputer un doigt. L'histoire remonte à 2003. Mike Horn devait se déplacer par une température de -70 degrés et il a été contraint de retirer l'un de ses gants afin de faire ses lacets. Malheureusement, l'aventurier mettra un peu de temps à le retrouver car il a été recouvert de neige. Très vite, ses doigts ont donc gelé.

Dès son retour à son campement, il les a ainsi trempés dans une casserole d'eau chaude. Mais, épuisé, il a fini par s'endormir, les mains hors du récipient, ce qui les a de nouveau gelés. Il a donc dû être amputé de l'extrémité de son majeur à la main droite. "Ça a pourri", a admis Mike Horn, avant de préciser que comme la nourriture, le corps humain ne pouvait pas être congelé une seconde fois.