Mike Horn en couple et bientôt papa ? "Tout est possible"

En 2015, Mike Horn vivait un drame. Cette année-là, l'explorateur de 52 ans – de retour le 27 septembre 2018 sur M6 avec sa nouvelle émission Cap Horn – faisait face à la mort de sa femme Cathy, décédée d'un cancer du sein. Dans cette épreuve, il s'est raccroché à leurs filles Annika (25 ans) et Jessica (23 ans).

Depuis le décès de Cathy, Mike Horn a "presque un peu peur de l'amour" comme il l'a confié à nos confrères de Gala : "Parce que j'ai passé vingt-sept années superbes avec Cathy. Quand je lui disais que je voulais mourir avec elle ou que je voulais échanger ma vie contre la sienne et partir à sa place, elle me répondait : 'Non, tu dois vivre pour moi.' Elle m'a aussi dit : 'Toi, tu as besoin de quelqu'un, tourne vite la page, autrement tu vas crever.'" Si à l'époque, il ne voulait rien entendre, il a fini par accepter l'idée "de vivre quelque chose de différent".

Mike Horn a ensuite révélé avoir retrouvé l'amour, sans dévoiler l'identité de l'heureuse élue : "Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un... Et quand tu es bien avec une personne, quand elle partage un peu ta passion du sport, de l'aventure, pourquoi aller chercher ailleurs ?" C'est donc une idylle qui semble sérieuse, au point qu'il envisage d'avoir un nouvel enfant : "Tout est possible. On essaie souvent de planifier sa vie, mais elle va rarement là où on a prévu. Mais je pense qu'avant de devenir papa, je devrai en discuter un peu avec mes filles pour avoir leur avis."

