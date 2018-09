Mike Horn : Ses confidences bouleversantes sur sa défunte épouse

Mike Horn s'est livré comme jamais lors du tournage du premier numéro de Cap Horn (M6). En compagnie de l'acteur et humoriste de 39 ans Arnaud Ducret, l'explorateur de 52 ans s'est envolé pour les Philippines afin de vivre de nouvelles aventures.

Il en a ainsi appris plus sur son invité, comme sa souffrance d'enfant liée à l'absence de son papa. Mais lui aussi s'est livré en fin d'expédition. Interrogé par Arnaud Ducret sur la mort de son épouse Cathy, en 2015, Mike Horn s'est confié sur ses derniers mots : "Elle a tellement joué un grand rôle dans ma vie. Avant qu'elle meure, je lui ai dit : 'Je ne peux pas vraiment vivre sans toi. Je préfère mourir avec toi.' Elle m'a répondu quelque chose d'incroyable. Elle m'a dit : 'Mike, je vais où c'est mieux, toi tu restes sur terre. Ne meurs pas pour moi mais vis pour moi.' La sagesse... Elle m'a aussi dit : 'On peut juste remercier Dieu ou qui tu veux pour ces 25 ans.' Tu te dis qu'elle a raison. On ne peut pas regretter les choses que l'on n'a jamais eues dans la vie. On doit juste dire merci pour les choses que l'on a eues."

Pour rappel, Cathy est décédée en 2015 d'un cancer du sein. Un sujet sur lequel il s'épanche peu dans les médias. Mais il a accepté de l'aborder récemment pour nos confrères de Gala. "Cathy était le soutien, l'épaule sur laquelle s'appuyer, le tuteur qui aide à pousser droit. Aujourd'hui, ce n'est pas grâce à moi que mes filles sont qui elles sont, c'est grâce à elle", a confié le papa d'Annika (25 ans) et Jessica (23 ans). Mike Horn a également révélé être en couple, mais n'a pas souhaité en dire plus sur la femme qui partage aujourd'hui sa vie.