Mike Thalassitis mort à 26 ans : la star de télé-réalité s'est pendue

Effroi au Royaume-Uni. Michael Thalassitis, l'une des stars de télé-réalité du pays, a été retrouvé mort, vendredi 15 mars 2019, dans un parc, au nord de Londres. Il était âgé de 26 ans. Michael s'était fait connaître et aimer du public britannique par sa participation à Love Island, une émission très regardée qui est en quelque sorte l'équivalent de L'île de la tentation. Ayant tenté une carrière de footballeur qui n'a pas vraiment décollé, le beau garçon s'est révélé comme l'un des candidats les plus remarqués de cette télé-réalité. Une notoriété qui lui a permis de s'illustrer dans une autre émission : Celebs Go Dating.

La police locale a confirmé que Mike Thalassitis a été retrouvé "pendu" dans un parc à Edmonton, au nord de Londres, vendredi 15 mars. Mike Thalassitis aurait été très affecté par mort de sa grand-mère, dont il était très proche. Derrière le personnage qu'il s'était bâti pour participer à ces émissions de télé-réalité se cachait un homme particulièrement fragile. "Mike n'était pas la personne que vous avez vue sur Love Island. Il était tendre, sensible, vulnérable et n'avait qu'une envie : trouver un jour le véritable amour. Repose en paix, tu nous manquera", aurait déclaré un ami au Sun. Toujours selon les informations du tabloïd, il aurait également été perturbé par la "mort d'une amie proche durant le Nouvel An".

Cependant, Mike Thalassitis avait des raisons d'être épanoui et heureux dans sa vie. Il s'apprêtait effectivement à ouvrir un restaurant dans l'Essex, avec un ami. "Mike avait tellement de raisons de vivre", a confié un proche au Sun. C'est cet ami, l'entrepreneur Scott Neilson, que l'on aperçoit dans la dernière story Instagram publiée par Mike Thalassitis. Les deux amis étaient en train de prendre un verre, dans la soirée de jeudi. Depuis l'annonce de sa mort, de nombreuses personnalités issue de la télé-réalité britannique ont adressé leurs condoléances.