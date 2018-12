Miley Cyrus admet avoir maltraité Hailey Bieber : "J'étais horrible avec elle"

Vendredi 7 décembre 2018, les BFF Hailey Bieber et Kendall Jenner étaient les invitées de l'émission Carpool Karaoke, un épisode lors duquel une autre star s'est incrustée quelques instants pour s'éclater en chanson : Miley Cyrus.

En grande forme pour interpréter sa nouvelle chanson Nothing Breaks Like a Heart, la chanteuse de 26 ans est intervenue lorsque les deux mannequins écoutaient son tube le plus célèbre (Party in the USA). À la fin du morceau, la conversation est repartie lorsque l'épouse du chanteur Justin Bieber a révélé qu'elle connaissait Miley Cyrus depuis ses 11 ans. Mais tout n'a pas toujours été rose entre elles deux...

"J'étais horrible avec elle. Elle essayait de jouer avec nous, Alaia [la grande soeur d'Hailey, NDLR] et moi, et puis on finissait par l'enfermer hors de la pièce dans laquelle on était. On était méchantes", a confié Miley Cyrus.

"Elles me brutalisaient", a confirmé Hailey. "Il le fallait ! C'est grâce à ça que tu es ce que tu es aujourd'hui, je t'ai rendue plus forte. Maintenant tu peux tout gérer. J'étais une brute", a ironisé Miley. "C'était la pire des brutes ! Elle m'a coachée pour cette industrie", a conclu Hailey dans un rire.