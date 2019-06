Miley Cyrus embrassée de force par un homme, juste dans le dos de son mari Liam

Toucher le corps d'une femme sans sa permission n'est jamais, jamais, jamais normal. Le 2 juin 2019, Miley Cyrus a été victime d'une intolérable agression. Alors qu'elle essayait de quitter son hôtel de Barcelone, un homme (on ne peut pas vraiment dire qu'il soit fan) lui touche les bras, le cou, les cheveux avant de l'agripper violemment par les cheveux et de l'embrasser de force. Un acte scandaleux, d'une grande brutalité, qui a pris la chanteuse au dépourvu et auquel elle n'a pas encore réagi publiquement.

Miley Cyrus essayait alors de rejoindre sa voiture, garée à l'entrée de l'hôtel, à la suite de son époux, Liam Hemsworth, qui ne se rend même pas compte de la scène qui se produit de son dos. Sur la vidéo de l'agression, on voit que des dizaines et des dizaines de fans avaient fait le déplacement pour apercevoir la chanteuse et que la sécurité peine à faire correctement son travail.

Miley Cyrus aurait très probablement aimé poursuivre son séjour espagnol sans se faire agresser de la sorte. La chanteuse de 26 ans était attendue au Primavera Sound Festival, où elle était évidemment tête d'affiche, aux côtés de Tame Impala, Solange, Nina Kraviz ou encore Christine and the Queens. Notons par ailleurs que Miley Cyrus s'apprête à montrer l'étendue de son talent d'actrice, puisqu'elle s'apprête à jouer le premier rôle dans un épisode de Black Mirror (Netflix) et qu'elle vient de dévoiler son tout nouvel album, She Is Coming.