Christine and The Queens dénonce subir des "attaques haineuses et homophobes"

Comme malheureusement beaucoup de personnalités, Christine and The Queens est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Des attaques très nombreuses qui font parfois du mal, mais qui peuvent aussi être une source de motivation. "Mon Instagram subit actuellement un raid d'attaques haineuses. Je partage ici les insultes pour vous montrer qu'il y a encore beaucoup de travail à faire contre l'intolérance en France, et que tout cela ne fait que m'apporter encore plus de détermination", a fait savoir l'artiste queer de 30 ans, le 25 mai 2019 sur Twitter.

Sur les captures d'écran publiées par Chris, on peut lire des dizaines de commentaires indélicats et grossiers, certains étant même ponctués de croies gammées et de drapeaux arc-en-ciels barrés. "Face aux violences, je ne resterai ni silencieuse ni inactive. Les artistes qui m'inspirent son ceux qui portent fièrement leur différence. D'ailleurs, c'est bientôt la pride !", a ajouté Christine and The Queens.

La chanteuse, qui a récemment perdu sa maman, en a profité pour demander à ses fans de signaler ces commentaires auprès d'Instagram (et rappeler son engagement auprès des LGBT+). "Je suis très heureuse d'être nommée aux Out d'or cette année. Je suppose que cette nomination a réveillé les furieux des internets. Si vous avez l'énergie de les signaler, c'est plus apaisant pour tout le monde !", déclarait Chris. On ne sait pas si la chanteuse, qui s'est produite à Coachella, a décidé de porter plainte contre ces attaques. Après son tweet, les commentaires haineux ont laissé place sur Instagram à des dizaines de messages d'amour et de soutien de la part de ses fans.