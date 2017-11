Miley Cyrus mariée à Liam Hemsworth depuis six mois ? "Une cérémonie intimiste"

On les dit mariés depuis des mois, Miley Cyrus et Liam Hemsworth se retrouvent au coeur de nouvelles spéculations. Repérés chacun avec un nouveau bijou à l'annulaire gauche, l'acteur australien de 27 ans et la chanteuse américaine de 24 ans seraient mari et femme depuis plusieurs mois. C'est en tout cas ce qu'avance le magazine australien Now to love, citant une source soi-disant bien informée.

Selon cette dernière, l'union de Miley Cyrus et Liam Hemsworth aurait été célébrée "il y a six mois, à la fin du mois d'avril". "C'était une cérémonie très intimiste dans leur maison de Malibu. On m'a dit que seule une poignée de personnes étaient présentes", poursuit-elle. Parce qu'ils se montrent très discrets, les amoureux n'auraient pas prévu d'officialiser prochainement la grande nouvelle. Ce n'est pas la première fois, loin de là, que le couple qui s'est rencontré sur le tournage de The last song en 2009 fait l'objet de telles rumeurs.

En août dernier, Liam Hemsworth avait attiré l'attention en arborant un anneau à l'annulaire gauche au cours d'une journée en famille dans la propriété des parents de Miley Cyrus, située dans le Kentucky. Après avoir mené une enquête rigoureuse, TMZ en avait conclu que le couple n'était finalement pas encore marié. Difficile de croire alors que le site américain toujours très bien informé ait pu passer à côté d'un mariage célébré en avril dernier.

Quoi qu'il en soit, depuis leur retour ensemble, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont assurément trouvé la stabilité qu'ils recherchaient, à l'abri des regards. Après plusieurs ruptures en 2010, le couple s'était fiancé en 2012 puis s'était de nouveau séparé en septembre 2013. Les tourtereaux s'étaient rabibochés en décembre 2015, se fiançant à nouveau.