Miley Cyrus refuse d'être maman : elle dévoile la surprenante raison

Miley Cyrus s'offre la une de l'édition américaine du magazine Elle, pour le mois d'août 2019. L'ex-star de la série Hannah Montana s'est livrée avec franchise sur sa vie actuelle, elle qui a aujourd'hui 26 ans. De son couple avec Liam Hemsworth en passant par la maternité, elle a joué cartes sur table.

Bien que mariée depuis décembre 2018 à l'acteur Liam Hemsworth, après une relation en dents de scie longue de presque dix ans, Miley Cyrus a affirmé au magazine avoir de l'attirance pour les femmes. "Je pense que les gens sont surpris que je sois mariée. Mais mon histoire de coeur est unique. Et je ne suis pas certaine de vouloir laisser les gens s'en mêler publiquement, car elle est complexe, moderne et d'un genre nouveau au point où je ne crois pas que les gens puissent comprendre. (...) Je suis dans une relation hétéro, mais je suis toujours très attirée par les femmes. Je ne me reconnais pas dans ce rôle stéréotypé d'épouse", a-t-elle expliqué. Les amoureux seraient-ils ouverts à des expériences... peut-être à trois ?

Alors que la société continue d'imposer à un couple de passer par la case bébé, Miley Cyrus oppose un refus catégorique et évoque une raison qui peut paraître surprenante : l'état de la planète. Se remémorant le violent incendie Woolsey, qui lui a fait perdre sa maison – à son mari aussi –, la star s'est justifiée. "Nous faisons subir à la nature la même chose qu'aux femmes. On lui en demande toujours plus et on attend d'elle qu'elle réponde à ces besoins. C'est épuisant. C'est impossible de répondre à cette demande. On hérite d'une planète dans une belle merde et je refuse de la transmettre à mon enfant. Jusqu'à ce que je sente que mon enfant puisse vivre sur une planète avec encore des poissons dans l'eau, je ne mettrai pas au monde une nouvelle personne", a-t-elle déclaré.

Et Miley Cyrus, de retour dans les bacs avec le disque She Is Comminges, d'enfoncer le clou sur le sujet : "La société attend que la planète continue d'être alimentée en humains. Et quand ce n'est pas notre choix ou notre but dans la vie, il y a alors tellement de jugement et de haine au point d'essayer de faire changer les lois pour vous forcer à prendre une décision contraire à la vôtre même si vous tombez enceinte dans des conditions violentes. Si vous ne voulez pas d'enfant, les gens ont de la peine pour vous et vous passez pour une garce sans coeur incapable d'aimer."