Milla Jasmine : Défilé de mode en amoureux avec son mari

En janvier, la planète Mode vibrera au rythme de nouvelles fashion weeks ! Milla Jasmine en prend la température près de deux mois avant le début des hostilités. Cette semaine, la star de télé-réalité et son époux ont assisté à un défilé de robes de mariée...

Lundi 26 novembre, la maison Sima Couture a dévoilé sa nouvelle collection. L'événement était organisé dans l'enceinte de l'hôtel Shangri-La, avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement de Paris. Milla Jasmine s'y est rendue habillée d'une robe Sima Couture et accompagnée de son mari Mudjat Saglam.

Comme la bombe révélée par Les Princes de l'amour et récemment vue dans Moundir et les apprentis aventuriers, Vincent Mc Doom et la chanteuse Nej' ont assisté au défilé.