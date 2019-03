Miranda Kerr enceinte : Premières photos glamour avec son beau baby bump !

Il y a peu, Miranda Kerr annonçait attendre son troisième enfant. Ce sera ainsi le deuxième enfant issu de son union avec Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat. La mannequin australienne est déjà maman de l'adorable Hart (10 mois) et de Flynn (8 ans), issu de son union avec Orlando Bloom. Et voilà que deux jours après l'annonce de sa grossesse, Miranda Kerr fait déjà sa première apparition avec son baby bump.

Manifestement enceinte depuis quelques mois, la jolie blonde a affiché son ventre arrondi lors de la soirée SPA awards 2019 au Brenners Park-Hotel à Baden-Baden en Allemagne. Dans une longue robe couleur rose poudré, elle a montré son superbe ventre arrondi. Une tenue assortie de somptueuses boucles d'oreilles.

Seulement dix mois après avoir accouché du petit Hart, Miranda Kerr est ainsi de nouveau enceinte. Tout semble aller pour le mieux entre elle et Evan Spiegel, dont la fortune personnelle est estimée à 2,9 milliards de dollars. Heureux, riches et beaux : le couple a tout pour vivre une vie pleine de bonheur. Discrète sur sa vie privée, la mère de famille s'était pourtant confiée sur son mariage, une cérémonie en toute intimité : "Nous avons démarré la journée, fait du yoga, puis nos familles nous ont rejoints et nous avons organisé cette fête dans notre jardin. C'était incroyable. C'était tellement magique. Même si ça va faire quatre ans en novembre que nous sommes ensemble, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre, et nous le faisons tous les jours."