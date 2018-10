Orlando Bloom : Son fils Flynn s'éclate avec Katy Perry, ultrasexy en latex

Katy Perry a soufflé sur sa 34e bougie en parfaite compagnie. Le 25 octobre 2018, la popstar a fêté son anniversaire au Barton G à West Hollywood. Son petit ami Orlando Bloom était de la partie, tout comme le fils de ce dernier, Flynn. Le petit garçon de 7 ans, fruit du mariage entre son père et la belle Miranda Kerr, accompagnait sa future belle-maman, avec qui il a été croisé à la sortie du restaurant californien.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'interprète d'I Kissed A Girl et Roar était apprêtée pour l'événement. Katy Perry portait en effet une robe rose en latex ultramoulante, ainsi qu'une petite couronne sur ses cheveux et des talons roses pale de sa propre marque, Katy Perry Collection. Guillerette, la star du soir semblait complice avec Flynn, dont le sourire pouvait se lire sur son visage. De son côté, Orlando était très casual dans son style, casquette vissée sur le crâne, chemise kaki, T-shirt blanc et jean gris.

Selon le Daily Mail, qui publie également des photos de la soirée, le groupe est arrivé vers 18h pour ressortir du restaurant autour de 20h45. L'autre détail important, c'était la présence de Miranda Kerr, l'ex-femme d'Orlando. La jeune femme, qui s'est depuis remariée avec Evan Spielgel (le créateur de Snapchat) avec qui elle a eu un enfant prénommé Hart, a pris à l'événement. Le site américain TMZ.com a notamment publié une photo où on peut voir Katy et Orlando dire au-revoir au mannequin, avant de repartir de leur côté. De quoi renforcer l'idée qu'Orlando Bloom est en très bon terme avec la mère de son fils, au point de convier cette dernière à l'anniversaire de sa nouvelle chérie !