Miranda Kerr révèle les détails de son somptueux mariage

Le sommet "In Goop Health", organisé par le site goop co-fondé par Gwyneth Paltrow, a eu lieu ce week-end à Los Angeles. Miranda Kerr en était une des intervenantes et a participé à une conférence au côté des actrices Cameron Diaz et Gwyneth Paltrow, et des stylistes Nicole Richie et Tory Burch. Au cours de son intervention, Miranda est revenue sur son mariage avec Evan Spiegel. Le mannequin de 34 ans a révélé : "Notre mariage était simplement très joyeux. Nous avons démarré la journée, fait du yoga, puis nos familles nous ont rejoints et nous avons fait cette fête dans notre jardin. C'était incroyable. C'était tellement magique."

Miranda Kerr ajoute, concernant leur relation : "Même si ça va faire quatre ans en novembre que nous sommes ensemble, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre, et nous le faisons tous les jours". Miranda Kerr et Evan Spiegel sont donc en couple depuis novembre 2013, un mois après l'officialisation de sa séparation et du début d'une procédure de divorce avec l'acteur Orlando Bloom . Les parents de Flynn (6 ans) avaient officieusement mis fin à leur histoire quelques mois plus tôt.

D'après les informations du magazine People, la quarantaine d'invités du mariage de Miranda Kerr et Evan Spiegel se sont réunis au domicile des amoureux, le samedi 27 mai.