Miranda Kerr enceinte : elle attend un nouveau bébé avec le "papa" de Snapchat

Carnet rose. Le mannequin Miranda Kerr a annoncé vendredi 29 mars 2019 qu'elle était enceinte de son troisième enfant. L'Australienne de 35 ans a confirmé cette excellente nouvelle auprès du Daily Mail. Ce sera ainsi le deuxième enfant issu de son union avec Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat. "Miranda, Evan, Flynn et Hart sont très heureux d'accueillir un nouveau membre dans la famille", est-il indiqué dans un communiqué.

Le petit Hart (10 mois), le premier enfant qu'elle a eu avec Evan Spiegel, aura donc un petit frère, ou une petite soeur. Miranda Kerr est également l'heureuse maman de l'adorable Flynn (8 ans), issu de son premier mariage avec Orlando Bloom. Depuis, l'acteur de Pirates des Caraïbes coule de jours heureux au bras de Katy Perry. Après trois ans de vie en couple, les deux stars se sont fiancés, le 14 février 2019.

La mannequin de 35 ans et l'homme d'affaires se sont rencontrés lors d'un dîner organisé par la maison Louis Vuitton, à New York, en 2014. Miranda et Evan se sont dit "oui" en mai 2017, à Brentwood, en Californie. Les fans de la jolie brune se rappelleront de cette petite cérémonie intime et surtout, de sa superbe robe de mariée blanche signée Dior. "C'est quelqu'un de profondément gentil, toujours sincère et authentique, avait confié Miranda Kerr à propos de son époux à E! News. Ce sont des qualités que j'estime énormément chez lui. Surtout, il est très intelligent. Nous avons commencé par être amis, et au fil du temps, notre relation a évolué." Une belle histoire d'amour.