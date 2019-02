Katy Perry fiancée : Sa bague ressemble à celle que portait l'ex d'Orlando Bloom

Un rubis rose et des diamants montés en forme de fleur sur un anneau en or jaune : la bague de fiançailles de Katy Perry est pour le moins originale. Mais certains fans n'ont pas manqué de souligner la ressemblance entre ce bijou et la bague que la star du Seigneur des Anneaux avait offerte à sa première femme, le mannequin australien Miranda Kerr. Cette dernière avait en effet également reçu une bague en forme de fleur.

Orlando Bloom serait-il un adepte de cette forme au point de l'offrir aux deux femmes de sa vie ? À moins que Katy Perry et Miranda Kerr aient tout bonnement les mêmes goûts. L'acteur et le top ont été mariés de 2010 à 2013, un mariage d'où est issu un petit garçon, Flynn, aujourd'hui âgé de 8 ans. Déjà mariée une première fois à l'humoriste britannique Russell Brand entre 2010 et 2012, l'interprète de Dark Horse portait en revanche une première bague bien différente puisqu'il s'agissait d'un large solitaire.